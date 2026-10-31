السلامي: أثبتنا صلابتنا أمام الهلال.. وظروف الفتح صعبة

أكد المغربي جمال السلامي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، وجود استفادة من مواجهة الهلال على الرغم من الخسارة 0ـ2، مساء السبت، مشيرًا إلى قدرة لاعبيه على مجاراة المنافس دفاعيًا، وإثبات قدرتهم على الصمود أمام منافسين من هذا الحجم.

وخلال مؤتمر صحافي أعقب المباراة التي جرت ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، قال السلامي: «أداء اللاعبين اليوم كان في مستوى جيد دفاعيًا أمام فريق قوي، ونقصتنا الفاعلية الهجومية، لكننا خرجنا من المباراة بثقة، والهلال استحق الفوز وهنيئًا له».

وتحدث المدرب المغربي عن التحضيرات الفنية للمواجهة، موضحًا: «كنا ندرك امتلاك الهلال لاعبين سريعين في الهجوم، ولذلك حرصنا على عدم ترك مساحات خلف الدفاع، لكن الهدف الأول جاء نتيجة عدم تركيز، وعندما تواجه لاعبين كبارًا تصنع تفاصيل مثل هذه الفارق».

وأضاف: «حاولنا إغلاق وسط الملعب ومنح الهلال المساحات على الأطراف، لكنهم شكلوا خطورة بفضل جودة لاعبيهم وقدراتهم في الاختراق، وكنا ننتظر فرصتنا. شاهدنا الهلال يستقبل أهدافًا من التحولات، وكنا نستطيع التسجيل من كرة ثابتة، لكننا لم نكن محظوظين».

وأشار السلامي إلى قدرة فريقه على تهديد مرمى الهلال خلال الشوط الثاني، على الرغم من صعوبة صناعة الفرص، قائلًا: «كنا نستطيع التسجيل في الشوط الثاني، لكن هذه كرة القدم. لم نحصل على فرص كثيرة بسبب قوة الهلال، ومع ذلك خرجنا بفوائد عديدة سنعمل على استثمارها خلال فترة التوقف استعدادًا للاستحقاقات المقبلة».

وعن وضع الفتح في المرحلة المقبلة، شدد المدرب على ضرورة تدعيم صفوف الفريق والاستفادة من المواهب الشابة، موضحًا: «قبولي تدريب الفتح جاء عن قناعة، بعد التواصل مع المسؤولين والتعرف على التصور المستقبلي للنادي، رغم صعوبة المرحلة».

وتابع: «لا بد من تقوية الفريق خلال المرحلة المقبلة، ومنطقة الأحساء معروفة بتصدير اللاعبين، وقد تفاجأت بصورة إيجابية بجودة الأظهرة الموجودة في الفتح، أحدهم انتقل إلى الهلال وآخر إلى الأهلي».

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تجهيز العناصر الشابة، قائلًا: «لدينا لاعبون صغار في السن يمتلكون الجودة والرغبة، ويجب تحضيرهم جيدًا، خصوصًا من الناحية البدنية، فالدوري يضم لاعبين بجودة عالية في معظم الفرق».

وتواصلت نتائج الفتح السلبية بتلقيه الخسارة الثالثة على التوالي والسادسة خلال آخر سبع جولاتٍ، وتجمَّد رصيده عند ست نقاطٍ في المركز الـ 16، أحد مواقع الهبوط.