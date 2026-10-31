روما يسحق أودينيزي بخماسية

شدَّد فريق روما الأول لكرة القدم الخناق على المتصدرين إنتر ميلان، حامل اللقب، ولاتسيو بتقليص الفارق معهما إلى نقطةٍ واحدةٍ باكتساحه مضيفه أودينيزي 5ـ2، السبت، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي.



وحسم فريق العاصمة نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيل أربعة أهدافٍ، تناوب على إحرازها بريان كريستانتي في الدقيقة 10، والبرتغالي رودريجو مورا «31»، والهولندي دونييل مالين «33»، والإيفواري إيفان نديكا «37»، واختتم المدافع دانييلي جيلاردي مهرجان الأهداف في الشوط الثاني «90+2».

في حين جاءت ثنائية أودينيزي عبر نيكولو زانيولو، مهاجم روما السابق، في الدقيقة 50، والألماني ماتيو بالما «78».

وحقق روما، الذي لم يخسر في أي مباراةٍ بالدوري حتى الآن، إلى جانب جاره لاتسيو وإنتر، انتصاره السابع، ليُعزِّز موقعه في المركز الثالث برصيد 24 نقطةً بفارق نقطةٍ واحدةٍ خلف إنتر، الذي يحلُّ ضيفًا على جاره ميلان على ملعب سان سيرو لاحقًا، ولاتسيو، الذي يستضيف كالياري الأحد.

ولم يخسر فريق العاصمة في الدوري منذ مطلع أبريل الماضي مع سلسلةٍ بلغت 16 مباراةً «13 فوزًا، وأربعة تعادلاتٍ». كذلك لم يخسر في آخر تسع مبارياتٍ خارج أرضه بجميع المسابقات «ستة انتصاراتٍ، وثلاثة تعادلاتٍ»، وهي أطول سلسلةٍ له من هذا النوع منذ يناير 2023.

أيضًا، عزَّز مالين موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد ثمانية أهدافٍ.

في المقابل، تراجع أودينيزي إلى المركز الـ 19 بخمس نقاطٍ بعد تلقيه الهزيمة الثالثة تواليًا، ما قد يهدِّد مصير مدربه الألماني كوستا رونيايتش الذي يتولى المهمة منذ 2024 في ظل هذه البداية الكارثية للموسم.

وسبق هذه المباراة فوز بولونيا على ضيفه مونزا 2ـ1، ليرفع رصيده إلى 14 نقطةً بالمركز التاسع مؤقتًا، فيما مُني مونزا بخسارته الثالثة تواليًا والسابعة، فتجمَّد رصيده عند ست نقاطٍ في المركز الـ 16.