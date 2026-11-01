فاريس: أكرر كلام إنزاجي.. وأحبطنا تحولاتهم

شدَد الإيطالي ماسيميليانو فاريس، مساعد مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على أهمية الفوز الذي حققه «الأزرق» أمام الفتح، السبت، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، بعد الخسارة القارية الماضية من الشمال القطري.

وحضر فاريس المؤتمر الصحافي بعد الفوز 2ـ0 على الفتح، نيابةً عن مواطنه سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، بسبب شعور الأخير بآلام في الحنجرة عقب اللقاء، وفق ما ذكره منسق رابطة دوري المحترفين في الملعب بحضور «الرياضية».

وقال فاريس خلال المؤتمر: «كانت مباراة صعبة بعد سفرنا لخوض المباراة الآسيوية، وكانت هناك مشقة في الطريق، عكس الفتح الذي حصل على ثمانية أيام للتحضير، وهو ما ساعده على الاستعداد بصورة أفضل، لكننا امتلكنا فرصة لحسم المباراة مبكرًا، وخرجنا بالفوز بهدفين».

وتحدث مساعد مدرب الهلال عن التحضيرات الفنية للمواجهة، مؤكدًا تركيز الجهاز الفني على الحد من خطورة التحولات الهجومية للفتح، وقال: «عملنا على نقاط قوة الفتح، والتي تتمحور حول التحولات، من باتنا وزملائه، وكنا نعرف اعتمادهم عليها، لكننا نجحنا في منعهم من استغلالها».

وعن اختلاف أداء الفريق في الشوط الثاني، أوضح فاريس: «حضرنا للمباراة بهدف الدخول بكل قوة، وبدأنا بصورة ممتازة، لكن التحولات شهدت بعض البطء، ونرغب دائمًا في تقديم أفضل أداء ممكن».

وأضاف: «أكرر ما قاله إنزاجي قبل اللقاء، نعود من خسارة، وكان يجب علينا تقديم أفضل أداء في المباراة التالية، عقب هزيمتنا أمام الشمال».

وكشف فاريس عن سبب غياب سالم الدوسري، قائد الفريق، عن المباراة، موضحًا: «سالم أنهى الحصة التدريبية أمس، وبعد نهايتها تحدث بنفسه عن شعوره ببعض الانزعاجات، ولذلك لم يشارك في مباراة اليوم».

وعن الحالة البدنية للاعبين بعد المشاركة الآسيوية، أشار إلى عدم البدء بأي لاعب أساسي أمام الشمال، باستثناء الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، ولمدة 60 دقيقة فقط، وقال: «اللاعبون قدموا ما يستطيعون تقديمه بجد واجتهاد كبير».

واختتم حديثه بالتأكيد على طموح الهلال مواصلة نتائجه القوية، قائلًا: «خسرنا مباراة واحدة هذا الموسم ولم نتعادل، ونسعى للاستمرار بمستوى يليق بنادي الهلال ومكانته».

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 30 نقطةً، وعاد إلى صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن القادسية الذي لعب مباراةً إضافيةً، والنصر المتساوي معه في عدد المباريات.