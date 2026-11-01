الأهلي.. ميندي أساسيّا أمام السد

يستعيد فريق الأهلي الأول لكرة القدم خدمات السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، في اللقاء أمام السد القطري، الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق ما كشفت عنه مصادرُ «الرياضية».

وحسبَ المصادر ذاتها، يعود ميندي «34 عامًا» إلى القائمة الأساسية في المواجهة القارية بعد أن فقدَ الفريق خدماته خلال الفترة الماضية بداعي الإصابة.

وفي سياق متصل، خاض لاعبو الأهلي، السبت، تدريبات استشفائيةً بالفندق الخاص بالفريق في قطر تحت إشراف المدرب الهولندي مارينو بوسيتش.

ويُجري الفريق حصته التدريبية الرئيسة والختامية للقاء السد الأحد، وستكون متاحةً لوسائل الإعلام في ربع الساعة الأول.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعة الغرب من «النخبة» برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل.