نيابة عن ولي العهد.. ابن جلوي يشارك في افتتاح «داكار 2026»

نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، شارك الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب، الذي عقد، السبت، في مدينة ديامنيديو السنغالية، بحضور باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، ورئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كريستي كوفنتري، وعدد من رؤساء دول العالم، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».

واشتمل حفل الافتتاح في ملعب عبدالله واد، على العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية التي عكست الثقافة السنغالية وتاريخها، إلى جانب عروض جسّدت قيم الحركة الأولمبية وروح التحدي والإصرار، وكلمات رسمية لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ومسؤولي اللجنة المنظمة.

وتوالت بعد ذلك فقرات الحفل، التي تضمنت عروضًا فنية وثقافية، أعقبها طابور عرض الوفود المشاركة في الدورة، وسط أجواء احتفالية عكست روح التضامن والتنافس الرياضي بين دول العالم.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب الأمير فهد بن جلوي، الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، على ما توليه من دعم واهتمام كبيرين للقطاع الرياضي بالسعودية؛ مما أسهم في تحقيق الرياضة السعودية قفزات متميزة ونوعية، وتعزيز حضورها في مختلف المحافل الرياضية الدولية، مؤكدًا أهمية مشاركة فريق السعودية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بوصفها فرصة للرياضيين السعوديين الشباب لاكتساب الخبرات الأولمبية، وتطوير مستوياتهم الفنية، وتمثيل السعودية في هذا المحفل الرياضي العالمي.