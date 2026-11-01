التعادل يخيم على القمة الألمانية.. وكين يهدر الجزائية الثانية

أهدر الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، ركلة جزاء في أول مباراة له منذ فوزه بالكرة الذهبية الإثنين الماضي، وذلك في مباراة «الكلاسيكر» ضد ضيفه بوروسيا دورتموند، والتي انتهت بالتعادل 2-2 السبت لحساب الجولة الثامنة، ليحتفظ كل منهما بتقاسمهما الصدارة برصيد 18 نقطة.

ولم يخسر البايرن في آخر 23 مباراة له في الدوري الألماني «17 فوزًا و6 تعادلات»، وهي أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة لأي فريق في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا بحسب «أوبتا».

وقبل انطلاق المباراة عرض قائد المنتخب الإنجليزي كرته الذهبية مع أفراد أسرته، وسط احتفالات صاخبة من جماهير ملعب «أليانز أرينا» التي بادلته التحية. وارتدي اللاعب زوجًا من الأحذية البيضاء والذهبية المصممة خصيصًا للاحتفال بهذه المناسبة.

وشهد الشوط الأول فرصًا متبادلة وإثارة ⁠متواصلة، إذ ارتدت تسديدة مايكل أوليسيه الجناح الفرنسي من إطار ‌المرمى، فيما أهدر المغربي إسماعيل صيباري ‌فرصة محققة قبل أن يتعرض للإصابة ​في اللعبة نفسها. كما ‌ألغى حكم الفيديو المساعد VAR هدفًا لدورتموند.

وعلى الرغم من تعرض بايرن لضربتين ‌بإصابة جناحيه سيرج جنابري وأوليسيه، نجح في افتتاح التسجيل عبر المدافع كونراد لايمر«38»، الذي تابع كرة مرتدة بعد تصدي الحارس جريجور كوبل لمحاولته الأولى.

وفي الشوط الثاني افتقد كين لدقته المعتادة وأهدر ركلة الجزاء التي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 56 كانت كفيلة بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.

وكانت الركلة الثانية المهدرة فقط بالدوري، بعد مباراة فولفسبورج في مايو الماضي، من أصل 27 محاولة.

وسرعان ما دفع البايرن الثمن باستقبال هدف التعادل من توقيع الغيني الدولي سيرهو جيراسي «60»، غير أن الرد جاء سريعًا أيضًا بعد ست دقائق فقط، عندما أعاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو فريقه إلى المقدمة مستفيدًا من تمريرة كين، الذي أصبح ثاني لاعب يصل إلى 10 مساهمات تهديفية مباشرة بالدوري الموسم الجاري «أربعة أهداف، وست تمريرات «6»، متساويًا مع النرويجي أنطونيو نوسا، لاعب وسط لايبزيج.

وحاول بايرن حسم المباراة، لكن الحظ عانده مجددًا بعدما رد القائم تسديدة أخرى لكين، قبل أن يخطف المهاجم البرتغالي فابيو سيلفا ​هدف التعادل «89»، وهو الثاني للبايرن على ملعبه أمام منافسه في آخر أربع مواجهات «خسارة واحدة وفوز 2-1 الموسم الماضي» بعد أن فاز في كل المباريات التسع السابقة.