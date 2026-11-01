عودة الصدارة

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة دوري روشن السعودي بفوزه على ضيفه الفتح 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الـ12، السبت تصوير: سعد العنزي ومحمد الزعفران