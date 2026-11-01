آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
عودة الصدارة
2026.11.01 | 12:18 am
استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة دوري روشن السعودي بفوزه على ضيفه الفتح 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الـ12، السبت تصوير: سعد العنزي ومحمد الزعفران
الأكثر قراءة
1
الإصابة تبعد سالم عن الفتح.. وسامرفيل يعود
2
الأهلي يصل ويرسم مخطط السد في الدوحة
3
النصر يطير إلى طشقند.. وآنج يضم 5 لاعبين
4
الدوسري: السداسية هزيمة تاريخية لا تليق بالأهلي
5
بنقاط الترجي.. النصر ينتزع المركز الثاني
6
ريشة: الحكم اعتمد على «VAR».. وأغفل طرد لاعب الفتح
7
160 هدفا تقرب حمد الله من معادلة السومة
8
الهلال يخسر خدمات نيفيش أمام الاتفاق
Previous
Next
اخترنا لكم
«الرياضية» تقف على جاهزية ملعب أرامكو ومستجدات الافتتاح
جولر.. طفل مدلل ضحت عائلته من أجله
ثقافة جديدة تداهم الدوري الإنجليزي: لا للاستحواذ.. نعم للفوز.. والتعاون الأول في روشن
أبطال أول لقب خليجي اتفاقي.. ما بين الإعلام والإدارة والابتعاد
من هي بشاير الغانم الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي النجمة؟
×
الكرة السعودية
2026-11-01 00:50:29
ريشة: الحكم اعتمد على «VAR».. وأغفل طرد لاعب الفتح
الكرة السعودية
2026-11-01 00:12:51
فاريس: أكرر كلام إنزاجي.. وأحبطنا تحولاتهم
الكرة السعودية
2026-10-31 23:45:44
السلامي: أثبتنا صلابتنا أمام الهلال.. وظروف الفتح صعبة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-10-07 20:59:16
90 اخترقوا حقوق الاتحاد.. وإجراءات نظامية تشمل التعويض
الصورة .. قصة
2026-10-04 23:20:54
تحضيرات النهائي تبدأ
الكرة السعودية
2026-10-02 23:21:31
بـ 34 هدفا.. «العنابي» ثالث ضحايا «الأخضر»
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-11-01 00:50:29
ريشة: الحكم اعتمد على «VAR».. وأغفل طرد لاعب الفتح
الكرة السعودية
2026-11-01 00:12:51
فاريس: أكرر كلام إنزاجي.. وأحبطنا تحولاتهم
الكرة السعودية
2026-10-31 23:45:44
السلامي: أثبتنا صلابتنا أمام الهلال.. وظروف الفتح صعبة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-10-31 15:07:18
الاتحاد.. لوبي يعوض ريوس أمام العين الإماراتي
الكرة السعودية
2026-10-30 20:54:48
رحلة بيشة تعيد الاتحاد إلى جدة
الكرة السعودية
2026-10-30 17:28:14
أبها يسقط الاتحاد بالتعادل الأول
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-10-31 00:27:34
إجازة النصر تستثني الأربعة
الكرة السعودية
2026-10-30 15:53:39
النصر يغادر برا.. وآنج يستبعد رونالدو وسيماكان
الكرة السعودية
2026-10-30 14:44:14
استدعاء رونالدو إلى البرتغال.. و6 أجانب يغادرون النصر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-10-31 18:58:37
الدوسري: السداسية هزيمة تاريخية لا تليق بالأهلي
قصص رياضية
2026-10-31 15:09:53
ماتياس.. «باتمان» الصغير.. راقص الفانك وقاهر الأهلي
الكرة السعودية
2026-10-31 14:25:58
الأهلي يصل ويرسم مخطط السد في الدوحة
Previous
Next
×
منوعات
2026-11-01 00:35:57
ضربة إسبينوزا القاضية تطيح ببلاندون
منوعات
2026-10-31 22:26:03
في جولتين.. ريتو يقضي على جارسيا
منوعات
2026-10-31 21:15:40
بالإجماع.. الموهبة السعودية يسجل انتصاره السادس
Previous
Next
×
ESports
2026-10-31 16:15:11
العبود السادس في ترتيب نهائيات لعبة TFT
ESports
2026-10-29 15:15:24
«إيبك جيمز» تتعاون مع ون بيس
ESports
2026-10-29 15:07:01
«بلايستيشن» تكشف عن مجموعة «Prism Collection»
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث