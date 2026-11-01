احتفالية كين

احتفل هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، بجائزة الكرة الذهبية على ملعب «أليانز أرينا» بحضور أسرته الصغيرة وذلك قبل انطلاق مباراة بوروسيا دورتموند لحساب الجولة الثامنة للدوري والتي انتهت بالتعادل 2-2. وحصل قائد المنتخب الإنجليزي على كرته الذهبية بعد تنافس مع الفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال نجمي ريال مدريد وبرشلونة. وارتدي اللاعب زوجًا من الأحذية البيضاء والذهبية المصممة خصيصًا للاحتفال بهذه المناسبة. وأهدر كين ركلة جزاء في المباراة بعد أن ارتدت كرته من العارضة وهي الثانية الموسم الجاري. (رويترز والفرنسية وأسوشيتد برس)