ضربة إسبينوزا القاضية تطيح ببلاندون

حسم المكسيكي رافائيل إسبينوزا لقب منظمة الملاكمة العالمية «WBO» لوزن الريشة، في 3 جولات بعد تغلبه على ريكاردو بلاندون بالضربة القاضية الفنية «TKO»، السبت، في النزال السابع ضمن مواجهات «المكسيك ضد العالم» التي تحتضنها العاصمة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ورفع إسبينوزا «32 عامًا» رصيده إلى 29 انتصارًا في مسيرته الاحترافية دون أي خسارة، منها 25 بالضربة القاضية.

وجاء حسم النزال بعد تعرض بلاندون لجرح فوق عينه اليسرى، ما دفع الطبيب إلى التوصية بإيقاف المواجهة، قبل أن يعلن الحكم فوز الملاكم المكسيكي بالضربة القاضية الفنية.

وتأتي المواجهة ضمن أمسية «المكسيك ضد العالم»، التي يتصدرها نزال المكسيكي ساؤول «كانيلو» ألفاريز والفرنسي الكاميروني كريستيان مبيلي على لقب المجلس العالمي للملاكمة «WBC» لوزن فوق المتوسط.