ريشة: الحكم اعتمد على «VAR».. وأغفل طرد لاعب الفتح

انتقد المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، أداء الحكم السلفادوري الدولي إيفان بارتون، خلال مواجهة الهلال والفتح، السبت، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى تغاضيه عن طرد السلوفاكي لوكاس هاراسلين، جناح الفريق الأحسائي، إلى جانب حاجته للعودة إلى شاشة تقنية الفيديو المساعد «VAR» في ثلاث حالات مؤثرة جميعها تتعلق بركلات جزاء.

وعلى الرغم من تأييد ريشة القرارات النهائية التي اتخذها الحكم عقب مراجعة الحالات الثلاث، أخذ على السلفادوري عدم حسمها ميدانيًا، واعتماده على تقنية الفيديو في كل مرة، بدلًا من اتخاذ القرار بنفسه.

وشهدت الدقيقة 45 احتساب بارتون ركلة جزاء للفتح، بداعي وجود لمسة يد على السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، قبل التراجع عن قراره بعدما تبين له، على شاشة «VAR»، ارتكاب المغربي مراد باتنا، جناح الفريق الأحسائي، المخالفة، وليس مدافع «الأزرق».

وبعدها بخمس دقائق، عاد الحكم إلى الشاشة لمراجعة حالة عرقلة تعرض لها الهولندي كريسنسيو سامرفيل، جناح الهلال، داخل منطقة الجزاء، سبقتها لمسة يد من زميله الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم الفريق.

وبعد المراجعة، احتسب بارتون لمسة يد على واتكينز، ولم يمنح الهلال ركلة جزاء، كون مخالفة اللاعب الإنجليزي سبقت العرقلة التي تعرض لها سامرفيل، وبالتالي انتفى أثرها التحكيمي.

وفي الدقيقة 90، استُدعي الحكم مجددًا لمراجعة لمسة يد على باتنا داخل منطقة جزاء الفتح، ليعود ويحتسب ركلة جزاء للهلال، سجل منها الفريق العاصمي هدفه الثاني.

وفي المقابل، توقف ريشة عند حالة في الدقيقة 48، عادًا تغاضي الحكم عن طرد هاراسلين قرارًا خاطئًا، بعدما استخدم جناح الفتح مرفقه في وجه محمد محزري، ظهير أيمن الهلال، وقال: «استخدام المرفق في الوجه يسبب إيذاء وخطورة على المنافس»، مشيرًا إلى ضرورة تدخل تقنية الفيديو واستدعاء الحكم لمراجعة المخالفة.

ورأى المحلل التحكيمي أن الحكم يستحق تقييمًا متوسطًا، ليس فقط بسبب إغفاله حالة الطرد، وإنما أيضًا لاضطراره إلى مراجعة الشاشة في الحالات الثلاث الخاصة بركلات الجزاء، رغم صحة قراراته النهائية فيها.