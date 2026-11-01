توتنام يزيد متاعب بالاس بالخسارة السادسة

صعد فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى المركز التاسع بتسجيله الفوز الثالث تواليًا على حساب ضيفه اللندني كريستال بالاس، السبت لحساب الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وبعد بداية متعثرة سجل الفريق اللندني أخيرًا الفوز على كوفنتري سيتي وتشيلسي الجولتين السابقتين، قبل أن يقتنص نقاط جاره بهدفين نظيفين للاعب الوسط الإنجليزي آرتشي جراي «25» والمدافع الهولندي باول فان هيكه «73»، فيما شهد اللقاء طرد الفرنسي فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس عند الدقيقة 13، بعد تدخله بشكل عنيف على ميكي فان دي فين.

وهذه هي الخسارة السادسة لبالاس، الذي تراجع إلى المركز السابع عشر بسبع نقاط، جمعها من فوزين وتعادل، علمًا أنه أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر.

وشهدت المباراة الظهور الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز للوكا ويليامز بارنيت، البالغ من العمر 18 عامًا، خريج أكاديمية توتنام.

كانت الفرصة الأولى من نصيب بالاس، من تعاون الجناح الإسباني يريمي بينو وماتيتا ليجدا لاعب الوسط الياباني دايتشي كامادا، الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس التشيكي أنتونين كينسكي ببراعة.

بعد دقيقة واحدة فقط، انزلق ماتيتا على قلب الدفاع الهولندي فان دي فين محاولًا انتزاع الكرة في منتصف الملعب، لكنه اصطدم بساقه من الخلف في منطقة وتر أخيل. في البداية، أشهر الحكم مايكل أوليفر البطاقة الصفراء، لكنه حولها إلى حمراء مباشرة بعد مراجعة تقنية الفيديو.

بعد الطرد تراجع لاعبو بالاس للدفاع عن منطقتهم مما سمح لتوتنام بالتحكم في إيقاع المباراة، وبعد فترة من الضغط، تمكن من كسر التعادل في الدقيقة 25، عندما أرسل الغاني محمد قدوس ركلة ركنية متقنة إلى القائم البعيد، ليقابلها جراي برأسية رائعة مرت من أمام الحارس دين هندرسون انتهى عليه الشوط الأول.

وكاد الضيوف أن يُعادلوا النتيجة في الدقيقة 63 عندما وصلت كرة عرضية إلى دوايت ماكنيل، لكن تسديدته من مسافة 10 ياردات اصطدمت بدومنيك سولانكي.

وأثمر الضغط المستمر على دفاع بالاس عن الهدف الثاني «73» بعدما أرسل فرنانديز عرضية ارتقى لها فان هيك برأسه نحو المرمى، لكن هندرسون أنقذها ببراعة ليحولها إلى العارضة، وبينما كانت الكرة تهبط، سقطت على رأس فان هيك وهو جالس على الأرض، فحولها الشباك.

وشارك عمر مرموش المهاجم المصري الدولي في مباراته الثامنة مع توتنام لكنه لم يضع بصمته قبل أن يتم استبداله بعد 77 دقيقة.

ومنذ وصوله من مانشستر سيتي خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة، سجل مرموش هدفًا واحدًا وكان في الفوز على كوفنتري سيتي 3-1 لحساب الجولة السابعة.