برشلونة يستعيد الصدارة بسداسية ألافيس

استفاق فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم من خسارة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد الأحد الماضي، وسحق ضيفه ألافيس 6-1 السبت لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري.

وتناوب البرازيلي رافينيا والإسباني فيرمين لوبيز ولامين يامال والإنجليزي أنتوني جوردون على تسجيل أهداف برشلونة الذي رفع رصيد إلى 30 نقطة واستعاد صدارة جدول الترتيب من أتلتيكو « 28 نقطة» الذي فاز السبت على ليفانتي بهدفين نظيفين، بينما يتأخر عنه ريال مدريد الثالث بست نقاط عن الصدارة قبل أن يحل ضيفًا على راسينج سانتاندير الأحد.

وشهدت الدقائق الأولى في «كامب نو» صيحات غاضبة من الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة احتجاجًا على الأخطاء الدفاعية لفريقه، لكن ألافيس لم يتمكن من مجاراة القوة الهجومية والانسيابية التي ميزت أداء صاحب الأرض.

وبعد أن اخترقت تمريرة بيدري خط وسط ألافيس، لعب فيرمين تمريرة عرضية إلى رافينيا ليفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة.

وتسبب رد فعل سريع من ألافيس في وضع صاحب الأرض تحت الضغط، لكن بمجرد أن سجل فيرمين هدفًا من زاوية ضيقة في الدقيقة 23، أصبحت المباراة من جانب واحد لصالح برشلونة.

وأظهر فيرمين صلابة وحسما طوال المباراة، وصنع هدفا آخر لرافينيا في الدقيقة 41 بعد استعادة الكرة.

وسدد يامال كرة مرتدة بقوة نحو الزاوية السفلى للشباك، ليختتم هجمة سلسة تناقل فيها لاعبو برشلونة الكرة بإتقان، مسجلًا الهدف الرابع لفريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وواصل برشلونة تألقه، وأهدر الجناح الألماني كريم أديمي فرصة لتسجيل هدف بعد تمريرة من فيرمين في بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل الأمين هدفه الثاني « 64» بعد تمريرة من البرازيلي البديل جابرييل خيسوس.

وبدا رودري سعيدًا للغاية بتمريرته المتقنة التي ضربت دفاع ألافيس، والتي حولها أنتوني جوردون إلى الهدف السادس لبرشلونة قبل تسع دقائق من نهاية المباراة.

لكن لاعب خط الوسط الإسباني كان غاضبًا بنفس القدر من نفسه بعد أن تسببت تمريرته الخاطئة في تسجيل ألافيس هدفه الوحيد عن طريق ماريانو دياز بعد ثلاث دقائق.

وأظهر برشلونة الحيوية التي كان يفتقدها في الهزيمة 2-1 في مباراة القمة أمام ريال مدريد، والتي قال فليك بعدها إن فريقه كان يفتقر إلى النشاط، وكذلك في الهزيمة 4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف الفريق أستون فيلا يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، في مباراة من المرجح أن تكون اختبارًا أصعب.

وفي مباراة أخرى تغلب ريال بيتيس على ضيفه ملقا 2ـ1. وسجل قلب الدفاع الإسباني مارك باترا الهدف الأول لبيتيس في الدقيقة «38»، وأضاف بابلو فورناليس الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما أحرز أدريان نينو هدف ملقة الوحيد في الدقيقة «68» ورفع بيتيس رصيده إلى «23» نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد ملقا عند خمس نقاط في المركز الأخير، بعد تلقيه خسارته السادسة دون تحقيق أي فوز في المسابقة.