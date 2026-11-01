ديربي «ديلا مادونينا».. ميلان يفسد انطلاقة إنتر بثلاثية

أوقف فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم بداية جاره وضيفه إنتر، حامل اللقب الخالية من الهزائم في الدوري، وفاز عليه نتيجة 3-1 في ديربي «ديلا مادونينا» السبت لحساب الجولة العاشرة.

ونجح ميلان في تسجيل الفوز الثالث تواليًا على غريمه انتصارات في الدوري للمرة الأولى منذ أن أشرف كارلو أنشيلوتي على الرقم نفسه بين عامي 2002 و2004 بحسب «أوبتا». وفي جميع المسابقات، لم يخسر ميلان في ثماني مباريات ضد الـ«نيراتزوري» مسجلًا ستة انتصارات وتعادلين.

وأجبرت الخسارة إنتر، على التنازل عن الصدارة للاتسيو بفارق الأهداف بعد أن تجمد عند 25 نقطة، ويمكن أن يزيد الفارق إذا فاز الفريق العاصمي الأحد على ضيفه كاليري. أما ميلان فارتفع إلى المركز الرابع بـ 21 نقطة، وهو مركز أيضًا قد يصبح من نصيب كومو «20» الذي تننظره مباراة أمام فينسيا.

وبات المباراة بأسرارها في الشوط الأول بعد أن صنع الجناح الدولي البلجيكي دييجو موريرا هدفين لفريقه سجلهما الأمريكي كريستيان بوليسيتش والفرنسي أدريان رابيو «4» و«10»، وتكفل هو بالثالث «43»، فيما قلص المدافع الإيطالي الدولي أليساندور باستوني الفارق «22».

بعد عودته إلى التشكيلة الأساسية عقب غيابه عن مباراة الأربعاء التي خسرها فريقه أمام بولونيا بنتيجة 4-2 بسبب الإصابة، لم يحتج موريرا سوى أربع دقائق ليُثبت جدارته، فبعد أن وصل إلى خط المرمى من الجهة اليمنى، أرسل عرضية بقدمه اليسرى نحو الجناح بوليسيتش الذي سددها برأسه في الزاوية اليسرى السفلية للمرمى.

لم ينتظر الـ«روسونيري» طويلًا ليسجل هدفه الثاني، وجاء مباشرة ركنية أرسلها موريرا إلى رابيو، الذي أرسل الكرة بلمسة لتصطدم بالقائم البعيد في طريقها إلى المرمى.

وقلّص إنتر الفارق بهدف من ركلة ثابتة في الدقيقة 22، حيث استقبل باستوني كرة التركي هاكان تشالهان أوغلو وحولها رأسية إلى المرمى، وهو الهدف الأول له في 20 مباراة ديربي.



لكن موريرا ضمن لميلان التقدم بهدفين قبل نهاية الشوط الأول، حيث سدد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ركلة حرة بقدمه اليسرى تجاوزت المرمى من مسافة 25 ياردة.

ويعد هذا الهدف هو الثالث فقط من ركلة حرة مباشرة في ديربي «ديلا مادونينا» وجميعها لميلان منذ بدء «أوبتا» جمع البيانات في موسم 2004-2005. وكانت البداية عن طريق أندريا بيرلو بالدوري ديسمبر 2007، والفرنسي ثيو هيرنانديز بالسوبر يناير 2025.