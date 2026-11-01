كوفنتري يكسب سندرلاند.. وفيلا وفولهام يتعادلان

غادر فريق كوفنتري سيتي الإنجليزي، الصاعد حديثًا، مراكز الهبوط بعد فوزه على ضيفه سندرلاند 3-1، في المواجهة التي جمعتهما السبت لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وافتتح الياباني تاتسوهيرو ساكاموتو التسجيل لكوفنتري «17»، وأضاف النيجيري تايوو أونيي الهدف الثاني «37»، قبل أن يعزز الإنجليزي جاك رودوني أصحاب الأرض بالهدف الثالث عند «52».

سجل الفرنسي إنزو لو في هدف سندرلاند الوحيد من ركلة جزاء «67. وشهد اللقاء طرد مدافع سندرلاند الباراجوياني عمر ألديريتي عند الدقيقة 99، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا الفوز رفع كوفنتري رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس عشر فيما بقي سندرلاند في المركز الأخير بخمس نقاط.



وفي مباراة أخرى خطف فولهام نقطة من مضيفه أستون فيلا بعد التعادل 1-1 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب «فيلا بارك» بمدينة برمنجهام الإنجليزية.

افتتح السنغالي نيكولاس جاكسون التسجيل لفيلا «39»، قبل أن يدرك فولهام التعادل «64» بعد تسجيل حارس أستون فيلا الياباني زيون سوزوكي هدفًا بالخطأ في مرماه.

وبهذه النتيجة، رفع فيلا رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، فيما احتل فولهام المركز الخامس عشر بتسع نقاط.