كانيلو بطل ليلة الرياض

بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، توّج الملاكم المكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز بلقب المجلس العالمي للملاكمة (WBC) لوزن فوق المتوسط، بعد تغلبه على نظيره الفرنسي كريستيان مبلي بقرار الحكام بالإجماع، في النزال الرئيسي لأمسية «المكسيك ضد العالم»، التي احتضنتها حلبة «The Venue» بالعاصمة السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضور جماهيري كبير تابع تسع مواجهات جمعت ملاكمين من مختلف دول العالم (المركز الإعلامي - موسم الرياض)