ماذا تعرف عن دورة الألعاب الأولمبية للشباب؟

انطلقت في دكار العاصمة السنغالية، السبت، النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب حتى 13 نوفمبر، وهي أول فعالية أولمبية تنظم على أرض إفريقية.

ويعد الراحل البلجيكي جاك روج، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق، صاحب فكرة الدورة، وأقر أعضاء اللجنة مبادرته بالإجماع في دورتهم المنعقدة، يوليو 2007، في جواتيمالا سيتي، ونظمت النسخة الصيفية الأولى في سنغافورة، أغسطس 2010، والشتوية الأولى في إنسبروك، يناير 2012، وكان روج قد أوضح قبل التصويت أن الهدف ليس صناعة دورة مصغرة، بل حدثًا مختلف الطابع يوجه للشباب.

دكار نالت الاستضافة بلا منافس، إذ أعلن المكتب التنفيذي في 7 سبتمبر 2018 أن ملفها الوحيد المتأهل إلى تصويت أكتوبر، وكانت مقررة عام 2022، لكن اللجنة الأولمبية الدولية والسنغال اتفقتا في يوليو 2020 على التأجيل بسبب جائحة كورونا، لتكون أول دورة صيفية منذ بوينس آيرس 2018 بعد فاصل ثمانية أعوام.

وعن المشاركين والأعمار، فالحد الأقصى 17 عامًا وقت الدورة، والمؤهلون هم المولودون بين 1 يناير 2009 و31 ديسمبر 2011، وتتوقع اللجنة مشاركة 2655 رياضيًا تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا من 204 لجان أولمبية وطنية مع الفريق الأولمبي للاجئين، وبلغ عدد الحصص المخصصة نحو 2700 مقعد، وتضم دكار للمرة الأولى في تاريخ الألعاب مساواة كاملة بين الجنسين في الحصص والرياضات والمسابقات، ويمثل اللاجئين ستة رياضيين مقيمين في إفريقيا.

البرنامج يضم 25 رياضة تنافسية، هي: ألعاب القوى، السباحة، الرماية بالقوس، الريشة الطائرة، البيسبول 5، كرة السلة 3×3، الملاكمة، البريك دانس، الدراجات على الطريق، قفز الفروسية، المبارزة، كرة الصالات، الجمباز الفني، كرة اليد الشاطئية، الجودو، التجديف الساحلي، الرجبي السباعي، الإبحار، التزلج على الألواح في الشوارع، تنس الطاولة، التايكوندو، الترايثلون، الكرة الطائرة الشاطئية، المصارعة الشاطئية والووشو.

وتتنافس على 153 ميدالية موزعة بواقع 73 للرجال و73 للسيدات وسبع مسابقات مختلطة، إلى جانب 10 رياضات مشاركة بلا ميداليات: الكانوي، الجولف، الهوكي، الكاراتيه، الخماسي الحديث، الرماية بالأسلحة، تسلق الصخور، ركوب الأمواج، التنس ورفع الأثقال، وتنظم المنافسات في دكار وديامنياديو وسالي على ثمانية ملاعب.

الفروقات عن الأولمبياد الكبير تظهر في العمر أولًا، ثم في أن كل رياضة تقتصر على تخصص واحد، وفي طريقة التأهل، إذ أُلغيت تصفيات خاصة بالدورة وتوزع المقاعد بدعوات من اللجنة الأولمبية الدولية، ومن أمثلة التنوع في البرنامج الووشو الذي لم يظهر من قبل في برنامج الألعاب الأولمبية، كما تحمل الدورة جانبًا تعليميًا، منه برنامج وصل إلى أكثر من مليون تلميذ في 11 ألف مدرسة سنغالية.

على صعيد المنتخبات، حسمت إيران قائمتها بـ27 رياضيًا، وتواجه سيدات كرة الصالات الإيرانية نظيرتها الكوستاريكية في مباراة ضمن دور المجموعات يوم 1 نوفمبر، ومن آسيا يشارك كازاخستان بـ18 رياضيًا في 11 رياضة، وتشارك البحرين بأربعة رياضيين في السباحة والمبارزة والمصارعة، وحصلت أوكرانيا على 38 مقعدًا في 14 رياضة.

أما الموعد التالي فهو شتوي، إذ تنظم النسخة الخامسة من الألعاب الشتوية للشباب في دولوميتي فالتيلينا بإيطاليا من 15 إلى 29 يناير 2028، بينما لا يوجد موعد للنسخة الصيفية المقبلة، فقد علقت اللجنة الأولمبية الدولية عملية اختيار مضيف 2030 لوضع استراتيجية للشباب بعد أن كان التصويت مقررًا في يونيو، بسبب نتائج غير حاسمة لاستطلاع شمل اللجان الوطنية والاتحادات الدولية.