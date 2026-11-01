«فنون الطهي» تشارك في معرض الجزائر

تشارك هيئة فنون الطهي في جناح السعودية بمعرض الجزائر الدولي للكتاب 2026، بمجموعة من الإصدارات حول فنون الطهي المحلية، التي تعد جزءًا من الهوية الثقافية للسعودية.

ويتقدم الإصدارات كتاب «سفرة المائدة السعودية»، الصادر عن مبادرة «إرث مطبخنا»، الذي يدوّن تقاليد الطهي في مناطق السعودية الثلاث عشرة، ونال عام 2024 جائزة «جورماند» العالمية في فئتي «أفضل كتاب ضيافة» و«أفضل كتاب طبخ عربي».

ويشمل الركن كتاب «بريدة» الذي يعرض الإرث الغذائي والثقافي لمنطقة القصيم، وما تشتهر به من أطباق شعبية اقترنت بالبيئة الزراعية والأسواق التقليدية، ويتتبع مسيرة المدينة نحو تسجيلها مدينةً مبدعة في فنون الطهي لدى «اليونسكو»، بكونها أول مدينة خليجية وثاني مدينة عربية تنضم إلى شبكة المدن المبدعة في هذا التخصص.

وتهدف هيئة فنون الطهي من خلال مشاركتها إلى تعريف زوار المعرض بجهودها في توثيق الوصفات التقليدية السعودية، وتمكين الطهاة والحرفيين، والمحافظة على الموروث الغذائي الوطني بوصفه أحد عناصر التراث الثقافي غير المادي.

وتحل السعودية ضيف شرف على معرض الجزائر في نسخته الـتاسعة والعشرين، التي تستمر فعالياتها إلى السابع من نوفمبر الجاري بقصر الصنوبر البحري في الجزائر العاصمة، بمشاركة تقودها هيئة الأدب والنشر والترجمة.