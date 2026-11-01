برنامج خاص يجهز كومان وسيماكان قبل الحزم

وضع الجهاز الطبي في نادي النصر برنامجًا خاصًا للثنائي الفرنسي كينجسلي كومان ومحمد سيماكان، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال وجودهما في الرياض بعد الاستبعاد من مباراة باختاكور الأوزبكي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر أن الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب النصر، طلب تجهيز الثنائي الفرنسي قبل مواجهة الحزم، الجمعة المقبل، في دوري «روشن».

وشهدت عيادة النادي، الأحد، وجود الثنائي الفرنسي كومان وسيماكان مع زملائهما نادر الشراري وراغد النجار ومبارك البوعينين.

وبيّن المصدر أن الشراري سيكون جاهزًا الأسبوع المقبل، فيما تقرر دخول النجار والبوعينين في التدريبات الجماعية يناير المقبل.

ويحتل النصر المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 28 نقطة من تسعة انتصارات وتعادل وحيد ومثله خسارة.