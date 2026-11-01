الإثنين.. جمعية الخيل تناقش تحديات القطاع

تعقد جمعية الخيل عند الـ 08:00 من مساء الإثنين، مؤتمرًا صحافيًا، يجمع ملاك الخيل ومربيها والمهتمين بالقطاع، يتضمن مناقشة عدد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع، وذلك في قاعة فندق نوفوتيل العنود في الرياض.

وأوضح الأمير سلمان بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المؤتمر يأتي امتدادًا لدور الجمعية في تمثيل ملاك الخيل ومربيها، وإيصال مطالبهم ومرئياتهم إلى أصحاب القرار بصورة منظمة ومسؤولة، بما يدعم تطوير القطاع وتعزيز استدامته.

ويتضمن المؤتمر استعراض برامج الجمعية ومنجزاتها خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث أبرز التحديات التي تواجه الملاك والمربين، وفي مقدمتها البطولات ومستويات الدعم والخدمات المقدمة لقطاع الخيل في السعودية، فضلًا عن فتح باب النقاش أمام الحضور للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والخروج بوثيقة توصيات مشتركة تُرفع إلى الجهات المختصة.

يذكر أن الجمعية وجهت دعوة مفتوحة إلى وسائل الإعلام والمهتمين بقطاع الخيل لحضور المؤتمر وتغطية محاوره.