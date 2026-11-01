جائزة المكسيك.. هاميلتون أول المنطلقين

انتزع البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، السبت، مركز الانطلاق الأول في جائزة المكسيك الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، متفوقًا بفارق ضئيل على مواطنه جورج راسل سائق مرسيدس.

وحقق هاميلتون أول مركز أول له منذ 2023 والـ105 في مسيرته الاحترافية، فيما جاء زميله في فيراري شارل لوكلير من موناكو في المركز الثالث.

أما متصدر بطولة العالم سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي الذي يحتاج فقط إلى إنهاء السباق في المركز التاسع، الأحد، لضمان إحراز اللقب العالمي، فسجل خامس أسرع توقيت مع مرسيدس.

وسيبدأ أنتونيلي السباق من المركز الرابع، بعدما تعرض سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، صاحب رابع أسرع توقيت، لعقوبة التراجع مركزًا واحدًا على شبكة الانطلاق بسبب اصطدامه بالنيوزيلندي ليام لاوسون خلال التجارب، الجمعة.