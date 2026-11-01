ماركيز يحصد لقب جائزة ماليزيا الكبرى

توج الإسباني مارك ماركيز، حامل لقب بطولة العالم للدراجات النارية الفئة الأولى، بسباق جائزة ماليزيا الكبرى، الأحد، للمرة الأولى منذ 2018، ليتقدم بفارق 44 نقطة على ​منافسه على اللقب المصاب خورخي مارتين في الترتيب العام للبطولة.

وانطلق مارك بقوة من البداية وتجاوز شقيقه أليكس، الذي انطلق من المركز الأول، عند المنعطف الأول.

وتمكن أليكس من استعادة الصدارة بسرعة لكنه انحرف عن المسار في المنعطف التالي ليفقدها مرة أخرى، ولم يرتكب مارك أي أخطاء منذ تلك اللحظة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ماركيز، بطل العالم سبع مرات، إلى 399 نقطة في ترتيب البطولة متقدمًا بفارق 44 نقطة على ‌مارتين الذي لم يشارك ‌في السباق بعد تعرضه لكسر في ​معصمه.

وإذا ‌نجح ⁠ماركيز من ​توسيع ⁠فارق الصدارة إلى 74 نقطة في سباق جائزة قطر الكبرى الأسبوع المقبل، فسيتمكن من حسم لقبه الثامن للبطولة قبل جولتين من نهاية الموسم.