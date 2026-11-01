«والدورف أستوريا» يحتضن الأخضر في الدوحة

اختارت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فندق «والدورف أستوريا» في الدوحة العاصمة القطرية مقرًا لسكن بعثة الأخضر، خلال معسكره الإعدادي المقرر تنظيمه ضمن أيام «فيفا» الدولية من 9 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وحددت إدارة الأخضر، 8 نوفمبر موعدًا لتجمع اللاعبين في الدوحة، قبل انطلاق المعسكر الذي يتخلله خوض مواجهتين تجريبيتين أمام منتخبي كوريا الجنوبية وأوزبكستان، يومي 13 و17 من الشهر ذاته.

وكان الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أعلن برنامج إعداد الأخضر قبل خوض منافسات كأس آسيا 2027، متضمنًا معسكرين تدريبيين في قطر والخبر، يتخللهما أربع مباريات تجريبية، ضمن تحضيراته للاستحقاق القاري الذي تحتضنه السعودية للمرة الأولى في تاريخ البطولة خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027.

وينقسم البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي إلى مرحلتين، تبدأ الأولى بمعسكر في قطر خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر الجاري، يخوض الأخضر خلاله مباراتين تجريبيتين، الأولى أمام كوريا الجنوبية، الجمعة 13 نوفمبر، فيما يلتقي أوزبكستان، الثلاثاء 17 من الشهر ذاته، في اختبارين يمنحان الجهاز الفني فرصة تقييم جاهزية اللاعبين قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

وتنطلق المرحلة الثانية من البرنامج بمعسكر إعدادي في مدينة الخبر، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2026 حتى 3 يناير 2027، يتخلله لقاء المنتخب القطري، الأحد 27 ديسمبر، قبل أن يختتم مبارياته التجريبية بمواجهة الأردن، السبت 2 يناير، على أن تُجرى المباراة الأخيرة خلف أبواب مغلقة.

ومن المقرر استمرار منافسات كأس آسيا حتى 5 فبراير 2027، وتُلعب في ثلاث مدن سعودية هي الرياض وجدة والخبر، بمشاركة 24 منتخبًا موزعة على ست مجموعات، تتنافس على اللقب الآسيوي في النسخة التاسعة عشرة من البطولة.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الكويت، عُمان وفلسطين، في مجموعة عربية يتطلع من خلالها الأخضر إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة التي يستهلها على أرضه وبين جماهيره.