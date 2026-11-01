فحص لارسون والغنام قبل عجمان والهلال

يجري الثنائي السويدي جوردان لارسون، وزميله خالد الغنام، لاعبا فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، فحصًا طبيًا، الأحد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الثنائي سيجريان فحصًا طبيًا لتحديد نوعية الإصابة ومدة العلاج وفترة الغياب.

وتعرَّض اللاعبان للإصابة خلال مواجهة التعاون، التي انتهت بالتعادل 1ـ1، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وينتظر الأسترالي آرثر بوباس، مدرب الاتفاق، نتائج الفحوصات الطبية لمعرفة مدى إمكانية الاستفادة من خدماتهما أمام عجمان الإماراتي، الأربعاء المقبل، في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، ومواجهة الهلال ضمن الجولة الـ 13 من دوري «روشن»، السبت المقبل.