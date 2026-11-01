شنايدر تحرز لقبها الأول الموسم الجاري

أحرزت الروسية ديانا شنايدر، المصنفة 13 عالميًا، الأحد، لقبها الأول خلال الموسم الجاري والسادس في مسيرتها، بفوزها بدورة طوكيو المفتوحة لكرة المضرب «500 نقطة»، على حساب الكندية ليلى فرنانديز «23» بنتيجة 6ـ4 و5ـ7 و6ـ2.

وخاضت شنايدر، المصنفة الثالثة في الدورة، أول نهائي لها العام الجاري، بعدما خسرت في الدور نصف النهائي أربع مرات قبل هذا الأسبوع.

وقالت الروسية البالغة 22 عامًا وهي ترفع كأس الدورة: «بالطبع، هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي». وأضافت «إنه إنجاز كبير وطريقة رائعة لإنهاء الموسم».

وبعدما سارعت للاتصال بوالدتها، أردفت: «كنت أتصل بأمي، فقد أردت سماع صوتها بعد الفوز باللقب، ومشاركتها اللحظات الأولى التي تلت ذلك».