الشباب يناقش خيارات جراحة يدفاي

وضع الجهاز الطبي في نادي الشباب عدة خيارات لمستشفيات ومراكز طبية متخصصة أمام الكرواتي تين يدفاي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة الأهلي، الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، التي انتهت بفوز الشباب 6ـ1، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، فيما يتشاور الجهاز الطبي معه بشأن أفضل الخيارات المتاحة لإجراء العملية، واختيار الجراح والمركز الطبي المناسبين، تمهيدًا لبدء برنامجه التأهيلي.

وكان المدافع الكرواتي، البالغ 30 عامًا، غادر مواجهة الأهلي عند الدقيقة 62 متأثرًا بالإصابة، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية حجمها، وسط توقعات بغيابه عن بقية منافسات الموسم الجاري.

وشارك يدفاي في 12 مباراة بقميص الشباب خلال الموسم الجاري، لتشكل إصابته ضربة جديدة للخط الدفاعي، وتفرض على الجهاز الفني البحث عن البديل المناسب لتعويض غيابه خلال الاستحقاقات المقبلة.