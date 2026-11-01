النيجيري أدامو أمينا عاما لـ«كاف»

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، ​الأحد، تعيين النيجيري سامسون أدامو أمينا عامًا جديدًا للاتحاد.

وكان أدامو يشغل منصب الأمين العام بالنيابة منذ مارس الماضي بعد استقالة فيرون موسينجو-أومبا، الذي ‌أصبح لاحقًا ‌رئيسًا للاتحاد المحلي ​للعبة ‌في ⁠الكونغو ​الديمقراطية.

وقال باتريس ⁠موتسيبي رئيس الاتحاد إن تعيين أدامو جاء عقب عملية توظيف شاملة تم خلالها الإعلان عن الوظيفة على نطاق واسع وإجراء مقابلات ⁠مع عدد من المرشحين.

وعمل ‌أدامو في الـ«كاف» ​على مدى ‌الأعوام الثمانية الماضية، إذ ‌شغل منصب مدير المسابقات ثم مدير البطولات والفعاليات.

وكان والده أموس أدامو عضوًا في اللجنة التنفيذية ‌للاتحاد الدولي «فيفا»، لكن تم إيقافه 2010 بسبب مخالفة ⁠قواعد الرشوة.

ومن بين الأمناء العامين السابقين للـ«كاف» ثلاثة أجيال من عائلة فهمي المصرية، حيث شغل مراد فهمي المنصب في الفترة من 1961 إلى 1982 وابنه مصطفى فهمي في الفترة من 1982 إلى 2010 ​وحفيده ​عمرو فهمي في الفترة من 2017 إلى 2019.