أمام الفيصلي الأردني.. حمد الله يقود التعاون

يستعين الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، بخدمات المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في القائمة الأساسية أمام الفيصلي الأردني، الأربعاء المقبل، في بريدة ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا 2 وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ المهاجم المغربي أنهى عقوبته الانضباطية المجمدة «3 مباريات» من قبل الاتحاد الآسيوي للعبة، على خلفية طرده في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في 12 مارس 2024، التي منعته من المشاركة مع التعاون في الجولات الثلاث الماضية.

ويتصدر التعاون المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل دون أي خسارة، بفارق نقطة عن الريان القطري، صاحب المركز الثاني.