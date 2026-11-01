مزاد حائل.. المبيعات 45 مليون ريال و60 ألف زائر

اختتم مزاد حائل للإبل بنسخته الـ 17، السبت، الذي نظمته «ترحال» السياحية التعاونية، واستمر عشرة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والرعاة والداعمين، متضمنًا مجموعة من الفعاليات والأنشطة التراثية والسياحية والترفيهية.

وحقق المزاد منذ انطلاقته مبيعات تجاوزت 45 مليون ريال شملت الحراج والساحة ومقرات الملاك، فيما استقطب أكثر من 60 ألف زائر من الملاك والمهتمين بتربية الإبل من مختلف مناطق السعودية.

وصاحبت فعاليات المزاد مجموعة من الأنشطة والأركان المصاحبة، شملت الأسواق التراثية والحرف اليدوية وصناعة القِرَب وفنون الريزن التي استعرضت جانبًا من الحرف التقليدية والإبداعات الفنية، وأسهمت في إثراء تجربة الزوار والتعريف بالموروث الحرفي والثقافي.