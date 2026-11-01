توني يدعم الأهلي.. والمدرب يؤجل القرار

ينتظر أن ينتظم الإنجليزي إيفان توني، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الأحد، في تدريبات فريقه، بعد وصوله إلى الدوحة في ساعات مبكرة صباحًا، استعدادًا لمواجهة السد القطري ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأشارت المصادر إلى أنَّ الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، سيتخذ قراره حيال آلية الاستفادة من توني بعد نهاية الحصة التدريبية، لتحديد مدى إمكانية الاستعانة بخدمات المهاجم الإنجليزي في مواجهة السد، وفقًا لمدى جاهزيته البدنية والفنية بعد التحاقه المتأخر بالبعثة.

وكان توني قد توجّه إلى لندن، العاصمة البريطانية، خلال الأيام الماضية، لإنهاء بعض الإجراءات المتعلقة به أمام إحدى المحاكم وحضور جلسة استماع، وهو ما تسبب في غيابه عن مواجهة الشباب الدورية الأخيرة، التي خاضها الأهلي في الرياض.