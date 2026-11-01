الاتحاد والهلال أمام تحدي المتصدرين.. والنصر يهدد الأوزبك

يخوض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ونظيره الهلال اختبارين صعبين أمام ضيفيهما العين وشباب الأهلي تواليًا، حيث يسعى ممثلا الإمارات للحفاظ على صدارتهما لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحدة.

ويتصدر العين الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن شباب الأهلي بعد تحقيقهما ثلاثة انتصارات تواليًا.

ويحتضن ملعب «الإنماء» في جدة قمة خليجية آسيوية نارية تجمع بين الاتحاد والعين، الإثنين، حيث تحمل المباراة إثارة بالغة نظرًا للتاريخ الطويل بين العملاقين ورغبة كل منهما في المضي قدمًا بالمعترك الآسيوي.

ويدخل الاتحاد اللقاء وهو في المركز الثامن في الترتيب برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات من فوز وتعادل وخسارة، لكنه يبحث عن انتصار صريح على أرضه سيكون الثاني له تواليًا بعدما أسقط نيفتشي الأوزبكي خارج ملعبه 2ـ1.

وحصل العين على جرعة ثقة إضافية عقب فوزه الكاسح على النصر السعودي برباعية نظيفة 4ـ0 في الجولة الأولى، وعلى تراكتور الإيراني 2ـ1.

ويأمل شباب الأهلي مواصلة سلسلته المثالية بعدما حقق للمرة الأولى ثلاثة انتصارات تواليًا في المسابقة القارية، لكن عليه أولًا تخطي عقبه مضيفه الهلال الذي يريد تعويض خسارته الأولى بعد سقوطه أمام الشمال القطري 1ـ3 في الجولة الماضية.

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم الآسيوية، الإثنين، إلى ملعب جاسم بن حمد في الدوحة العاصمة القطرية، حيث يحلّ الأهلي السعودي، حامل اللقب، ضيفًا ثقيلًا على السد.

وإذا كانت لقاءات الفريقين تحظى دائمًا بطابع جماهيري وندّية تقليدية، فإن هذه المواجهة بالذات تأتي على وقع ظروف استثنائية بالغة التعقيد، تفرض على الأهلي حتمية الانتصار العاجل لإخماد غضب جماهيره.

ويدخل الفريق الجداوي اللقاء وعينه على مداواة جرح محلي، حيث تأتي هذه المواجهة القارية بعد أقل من 72 ساعة على سقوط مدوٍ وتاريخي أمام منافسه اللدود الشباب بنتيجة قاسية 1ـ6 في المرحلة 12 من الدوري.

على النقيض من تراجعه المحلي، يعيش الأهلي فترة زاهية في المسابقة القارية باحتلاله للمرتبة الثالثة برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل وحيد.

أما صاحب الأرض السد، فيعيش وضعًا حرجًا للغاية على الصعيد القاري يضعه تحت ضغوطات، حيث يقبع في المركز الرابع عشر برصيد نقطة يتيمة حصدها من تعادل وحيد أمام القادسية السعودي 1-1 وخسارتين متتاليتين أمام استقلال طهران والهلال السعودي.

ويحتضن ملعب «ثاني بن جاسم» في الدوحة قمة كروية واعدة تجمع بين الغرافة القطري والقادسية السعودي، الإثنين.

ويدخل القادسية اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين متتاليين. كما يعيش حالة من النشوة بعده فوزه الكبير على الرياض 6ـ0 في الدوري.

ويمرّ الغرافة بموقف حرج حيث يحتل المركز الـ15 ما قبل الأخير من دون أي نقطة. وذلك بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية، آخرها أمام الأهلي السعودي.

ويحلّ النصر السعودي ضيفًا ثقيلًا على باختاكور في طشقند العاصمة الأوزبكية، الإثنين.

ويمر النصر بفترة محلية زاهية في الدوري، لكنه يبحث عن تدارك وضعه القاري حيث يحتل المركز التاسع برصيد 3 نقاط من مباراتين «فوز أمام ناساف وخسارة أمام العين»، وله مباراة مؤجلة أمام الوصل الإماراتي.