العين يصل جدة.. والاتحاد يستقبله في «الجوهرة»

وصلت بعثة فريق العين الإماراتي الأول لكرة القدم إلى مدينة جدة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد، الإثنين، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وينتظر أن يضع الصربي فلاديمير إيفيتش لمساته النهائية على جاهزية فريقه خلال الحصة التدريبية التي يجريها الفريق على ملعب «الإنماء» وذلك بعد أن يلتقي ممثلي وسائل الإعلام في مؤتمر صحافي يعقد عند الـ 05:30 عقب ساعة من بدء مؤتمر منافسه الألماني ينس فيسينج مدرب الاتحاد الذي يجيب على التساؤلات الإعلامية في مؤتمر ينطلق عند الـ 04:30.

ويتصدر العين ترتيب مجموعة الغرب برصيد 9 نقاط، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى، فيما يحتل الاتحاد المركز الثامن بـ4 نقاط، جمعها من انتصار وتعادل وخسارة، ما يمنح المواجهة أهمية للفريقين في سباق المنافسة على مراكز التأهل إلى دور الـ16.

ويدخل الفريق الإماراتي المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره القاري بالفوز على النصر السعودي 4ـ0، ثم تفوق على القوة الجوية العراقي 4ـ1، قبل أن يتجاوز تراكتور الإيراني 2ـ1، مسجلًا 10 أهداف مقابل استقبال شباكه هدفين فقط.

وفي المقابل، استعاد الاتحاد توازنه قاريًا بفوزه على نيفتشي الأوزبكي 2ـ1 في الجولة الماضية، بعدما خسر أمام شباب الأهلي الإماراتي 1ـ2، وتعادل مع الشمال القطري 1ـ1 في افتتاح مشواره.

ويأمل العين مواصلة انطلاقته المثالية والحفاظ على صدارته، بينما يتطلع الاتحاد إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور وتحقيق انتصاره الثاني في البطولة، وتقليص الفارق مع فرق المقدمة.