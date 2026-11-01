القادسية.. رودجرز يفقد 4 لاعبين أمام الغرافة

يفتقد الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، خدمات الرباعي الإسباني ناتشو فيرنانديز، الأوروجوياني ناهيتان نانديز، الإيفواري علي دياباتي، وهيثم عسيري، في مواجهة فريقه أمام الغرافة القطري الإثنين على ملعب ثاني بن جاسم في الدوحة، العاصمة القطرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب الإصابة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويعاني اللاعبون الأربعة من إصابات مختلفة غيَّبتهم عن مواجهة الفريق الأخيرة أمام الرياض، الخميس الماضي، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن، التي كسبها القادسية 6ـ0.

ويدخل القادسية المواجهة القارية في المركز السابع في مجموعة الغرب برصيد خمس نقاط، جمعها من فوز وتعادلين، متطلعًا إلى العودة بنتيجة إيجابية من الدوحة، لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والتقدم خطوة إضافية نحو ضمان مقعد في الأدوار الإقصائية للبطولة.

وتغادر بعثة القادسية إلى الدوحة بعد تدريب الأحد، على أن يعقد المدرب مؤتمره الصحافي عند الـ 08:00 مساءً في اليوم ذاته.