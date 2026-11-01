بـ 41 هدفا.. الجولة الـ 12 الأكثر تسجيلا

تجاوزت حصيلة الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي أعلى جولة تهديفية في أي من جولات المواسم الخمسة الماضية، بعدما شهدت تسجيل 41 هدفًا خلال تسع مباريات، واختُتمت، السبت، بفوز فريق الهلال الأول لكرة القدم على الفتح 2ـ0.

وبلغت أعلى حصيلة في موسم 2021ـ2022 عددًا قدره 36 هدفًا خلال الجولة الـ26، مقابل 29 في الجولة الـ19 من موسم 2022ـ2023، قبل ارتفاعها إلى 37 في الجولة الـ25 من موسم 2023ـ2024، ثم 39 في الجولة الـ30 من موسم 2024ـ2025، و40 في الجولة الخامسة من الموسم الماضي.

وجاءت حصيلتا الموسمين الأولين خلال ثماني مباريات لكل جولة، قبل زيادة عدد أندية المسابقة من 16 إلى 18 بدءًا من موسم 2023ـ2024، لترتفع مواجهات الجولة إلى تسع.

وكان مجموع أهداف الجولة الـ 12 يقف عند 39 قبل لقاء الهلال والفتح، ليرفعه الإنجليزي أولي واتكينز إلى 40، ثم يمنح البرتغالي روبن نيفيش الجولة الرقم القياسي الجديد، وفق رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وتصدرت مواجهة النصر والخلود الغزارة التهديفية بثمانية أهداف، بعدما انتهت 5ـ3، تلتها مباراة الشباب والأهلي 6ـ1 بسبعة، بينما شهدت الجولة سبعة انتصارات وتعادلين، دون أي مواجهة خالية من الأهداف.