التعاون.. 12 مباراة بلا انتصار

امتد انتظار فريق التعاون الأول لكرة القدم انتصاره الأول في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي إلى 12 مباراة، بعدما تعادل مع الاتفاق 1ـ1، السبت، ليعادل مدة الانتظار التي عاشها أبها في موسم 2008ـ2009 والاتحاد في 2018ـ2019 قبل فوزهما الأول.

وجمع الفريق القصيمي خمس نقاط من خمسة تعادلات مقابل سبع خسائر، بعدما حرمه هدف عبد الله الخطيب، مدافع الاتفاق، عند الدقيقة 90 من الحفاظ على تقدمه بركلة جزاء المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 26.

ومن السوابق الأطول في المسابقة، استهل النجمة موسم 2025ـ2026 بـ20 مباراة دون انتصار، قبل الفوز على الخلود 2ـ1، فيما انتظر الوحدة 19 مواجهة في موسم 2012ـ2013 حتى تغلب على الاتحاد بالنتيجة ذاتها.

وأنهى الأنصار بداية من 18 مباراة دون فوز في موسم 2011ـ2012 بانتصاره على التعاون نفسه 2ـ1، بينما امتد الانتظار إلى 17 مواجهة لدى النهضة في 2013ـ2014 والباطن في 2022ـ2023، قبل فوزهما على الرائد والاتفاق، تواليًا، بهدف دون رد.

واحتاج هجر إلى تجاوز 15 مباراة دون انتصار في موسم 2015ـ2016 قبل الفوز على الفتح 1ـ0، مقابل 12 لأبها والاتحاد، اللذين افتتحا انتصاراتهما أمام نجران 1ـ0 والباطن 3ـ1، تواليًا.

وتجاوز التعاون بدايات الحزم في موسم 2010ـ2011، والشعلة في 2013ـ2014، والرائد في 2014ـ2015، بعدما أنهت الفرق الثلاثة انتظارها عقب 11 مباراة دون فوز، فيما لا تزال سلسلة الفريق القصيمي مستمرة.