صيباري يجتاز جراحة تمزق الركبة

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، الأحد، نجاح العملية الجراحية التي أجراها المغربي إسماعيل صيباري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابته بتمزق في الرباط خلال مواجهة بوروسيا دورتموند، السبت.

وخلال قمة المرحلة الثامنة التي انتهت بالتعادل 2ـ2، خسر عملاق بافاريا خدمات صيباري عند الدقيقة 29 بسبب إصابة في الكاحل الأيمن، وسيرج جنابري بعد دقيقتين بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

وأفاد البايرن في بيانه الصادر، الأحد، بإصابة صيباري بـ «تمزق في الرباط في كاحله الأيمن»، وقد تكللت الجراحة التي خضع لها بالنجاح، وتعرض جنابري إلى إصابة عضلية في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر.

وأوضح النادي أن كلا اللاعبين سيغيبان عن الملاعب في الوقت الحالي، من دون تحديد مدة غيابهما.