دي زيربي: الروح عادت إلى توتنام

أكد روبرتو دي زيربي، مدرب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن التحول الذي طرأ على نتائج الفريق في الدوري يعود إلى نجاح تشكيلته الجديدة في استعادة روح العمل الجماعي وتكوين فريق متماسك.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن توتنام قدم أداءً منضبطًا ليحقق الفوز على كريستال بالاس 2ـ0، مع خوض الأخير معظم المباراة بـ10 لاعبين، السبت، محققًا 3 انتصارات متتالية في الدوري للمرة الأولى منذ 616 يومًا.

وكانت رحلة الفريق إلى «ماربيا» الشهر الماضي نقطة التحول التي مهدت لهذا التحسن. وبعد إنفاق 426 مليون دولار على ضم 10 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الأخيرة، من جانب عائلة لويس، مالكة حصة الغالبية في النادي، يرى دي زيربي أن توتنام استعاد أخيرًا هويته بوصفه فريقًا متجانسًا.

وقال دي زيربي: «أعتقد أننا كنا نقدم أداءً جيدًا حتى قبل فترة التوقف الدولي».

وأضاف: «ربما لم نكن نقدم أداءً جيدًا طيلة 90 دقيقة، لكننا لعبنا بشكل مميز في أجزاء كثيرة من المباريات. لم نكن نسجل الأهداف، ونستقبل هدفًا ساذجًا، ثم نفقد طاقتنا وروحنا المعنوية، وكذلك الترابط المطلوب بين اللاعبين». وتابع: «إذا قارنا بين توتنام قبل فترة التوقف الدولي وبعدها، فسنجد أننا نلعب الآن فريقًا واحدًا».

وأوضح: «قبل فترة التوقف الدولي، كنا نملك مجموعة من اللاعبين المميزين للغاية، لكننا لم نكن نلعب بصفتنا فريقًا».