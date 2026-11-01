البترجي لـ«الرياضية»: المدرب وراء سداسية الأهلي.. أقيلوه

حمّل عبد الله البترجي، رئيس النادي الأهلي سابقًا، الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم المسؤولية الأكبر عن الخسارة الثقيلة أمام الشباب بسداسية، مقدرًا نسبة مسؤوليته بـ70 في المئة، ومطالبًا بإقالته والتعاقد مع مدرب يمتلك اسمًا وخبرة تتناسب مع مكانة الأهلي وهويته الفنية وذلك خلال حديثه لـ «الرياضية» في حوار تنشره لاحقًا.

وقال لـ«الرياضية» البترجي: «لا تعد هذه المباراة نهاية مطاف فريق كبير مثل الأهلي الذي سبق وأن تعرض لنكسات كبيرة من قبل وعاد أقوى، ولكن لا يكون ذلك إلا باتخاذ قرارات قوية كما كانت الخسارة قوية وأولها محاسبة المدرب وعدم ترك المساحة له لاتخاذ القرارات منفردًا، وطبعًا القرار الأهم هو إقالته والبحث عن مدرب يليق باسم الأهلي وطريقة لعبه».

وأضاف: «المدرب أثبت أنه أقل بكثير من أي مدرب آخر حتى لو كان مدربًا لشباب الأهلي، ولا شك الوقت صعب، ولكن ليس مستحيلًا أن يجدوا مدربًا ذا شأن تدريبي عالٍ».

وانتقد الرئيس السابق اختيارات اللاعبين الأجانب، عادًا أنها لم تُبنَ على احتياجات الفريق، ووصف أرتيم بوندارينكو بأنه الأسوأ بينهم، مشيرًا إلى أنَّ غياب فرانك كيسيه ترك أثرًا واضحًا في أداء الفريق.

وفي تقييمه للإدارة الحالية، رأى أنَّ الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على عملها، كونها تسلَّمت المهمة قبل أسابيع قليلة، مؤكدًا أنَّ أمامها فرصة لتصحيح المسار واستعادة ثقة الجماهير، عبر قرارات تخدم مصلحة النادي.