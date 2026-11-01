أمام شباب الأهلي.. مارتينيلي خارج حسابات الهلال

يفتقد فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى خدمات الجناح الأيمن البرازيلي جابرييل مارتينيلي أمام شباب الأهلي الإماراتي ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض لعدم الجاهزية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الجناح الأيمن لا يزال تحت برنامجه التأهيلي في عيادة النادي بعد إصابة عضلة الفخذ الخلفية، مبينًا أنه يسير بشكل جيد وفق الخطة العلاجية التأهيلية.

وبيّن المصدر أن إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية تتضح خلال الأسبوع الحالي.

وتعرض مارتينيلي للإصابة العضلية خلال مجريات مباراة فريقه أمام القادسية ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي 23 أكتوبر الماضي.

وكان حساب نادي الهلال أعلن في منصة «إكس» عن حاجة اللاعب للعلاج والتأهيل لفترة تتراوح ما بين 10-15 يومًا.

وغاب مارتينيلي عن مواجهتي الشمال القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة ومباراة الفتح في دوري «روشن».