سيسيه يعزز صفوف الخلود أمام الخليج

رجحت مصادر خاصة بـ«الرياضية» عودة الغيني سيدوبا سيسيه، لاعب فريق الخلود الأول لكرة القدم، إلى المشاركة مع فريقه من جديد أمام الخليج، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي على ملعب نادي الحزم في الرس.

وتسبَّبت إصابة العضلة الخلفية، التي تعرض لها سيسيه، حرمان الخلود من خدماته في مواجهتي الاتفاق والنصر في الجولتين «11 و12» الأخيرتين.

ويحتل الخلود المركز الـ 11 في سلم الترتيب برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات وخمس خسائر من 11 مباراة.