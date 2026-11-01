كيميتش: وفاة والدي حطمتني

أكد جوشوا كيميتش، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، صعوبة العودة إلى أجواء المباريات بعد وفاة والده المفاجئة الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه مر بأوقات صعبة قبل مشاركته في مواجهة فريقه أمام بوروسيا دورتموند، السبت.

وقال كيميتش: «الأسبوع الماضي كان صعبًا للغاية على عائلتي، وعلي أيضًا. والدي كان موجودًا دائمًا من أجلي. كان دائمًا بجواري. دائمًا ما ساندني وآمن بي حتى في الأوقات التي لم أكن أؤمن بها بنفسي».

وأضاف اللاعب الذي ارتدى شارة قيادة البايرن مع عودته بعدما غاب عن آخر ثلاث مباريات: «لهذا السبب كانت عودتي صعبة للغاية، لأن اللحظات التي أكون فيها على أرض الملعب، هي تحديدًا الأوقات التي أفكر فيها به أكثر من أي وقت آخر».

وتوفي بيرتولد كيميتش الأسبوع الماضي عن عمر 57 عامًا، وقال: «كان من المهم أن أعود، وأن أحاول استعادة روتيني اليومي. حتى وإن تمنيت أحيانًا لو يتوقف العالم عن الدوران ولو قليلًا. لكنه ـ لحسن الحظ ولسوئه في آن معًا ـ يواصل المضي قدمًا».

وأضاف إنه كان سعيدًا للعودة إلى الفريق وأعرب عن امتنانه للتعازي والمواساة التي تلقاها هو وعائلته: «الدعم الذي تلقيته من النادي والاتحاد الألماني لكرة القدم، وكل من حولنا كان مميزًا للغاية. كان يعني الكثير لي».