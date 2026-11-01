تحضيرات مكثفة

كثف فريق نيوم الأول لكرة القدم تحضيراته، الأحد، استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري، الثلاثاء، على ملعب نادي الوطني في تبوك، ضمن ثالث جولات المجموعة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية (المركز الإعلامي ـ نيوم)