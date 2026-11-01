بجزائية.. كومو يخطف نقاط فينيتسيا

كسب فريق كومو الأول لكرة القدم ضيفه فينيتسيا متذيل الترتيب 1ـ0، الأحد، في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وسجل كومو الفوز الرابع تواليًا لرجال المدرب الإسباني سيسك فابريجاس في الـ «سيري أ»، والخامس على التوالي في مختلف المسابقات وتحضروا بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة مضيفهم لنس في الجولة الرابعة من المجموعة الموحدة للمسابقة القارية الأعرق.

وسيطر الفريق «اللومباردي» على مجريات اللقاء أمام فينيتسيا متذيل ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من فوز يتيم، لكنه لم ينجح في هز الشباك إلّا عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 43 نفذها القائد الفرنسي لوكاس دا كونيا، ليفتتح رصيده التهديفي الموسم الجاري.

ورفع كومو الذي حقق فوزه السابع الموسم الجاري رصيده إلى 23 نقطة، ليحافظ على مركزه الرابع، ويضيّق الخناق على روما الثالث بـ 24 نقطة والذي كان قد فاز على أودينيزي 5ـ2، السبت، كما بات يتأخر بفارق نقطتين فقط عن الإنتر حامل اللقب في المركز الثاني والذي تلقى هزيمته الأولى الموسم الجاري أمام جاره ميلان 1ـ3.