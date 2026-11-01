منتدى الأفلام السعودي يختتم أعماله باتفاقيات تعزز نمو الصناعة السينمائية

اختتمت هيئة الأفلام فعاليات منتدى الأفلام السعودي في نسخته الرابعة، التي نظمت تحت رعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، 28 و29 أكتوبر 2026، في استديوهات جاكس للأفلام بالرياض، تحت شعار «لقاء صناع المشهد»، وبتنظيم شركة بنش مارك، الشريك الرئيس للمنتدى، وبمشاركة قيادات من القطاع وصناع القرار والمحترفين والمختصين، لتعزيز فرص الاستثمار والشراكات ونمو الصناعة السينمائية في السعودية.

وشهد المنتدى إطلاق التقرير السنوي لصناعة الأفلام السعودية 2025، الذي يستعرض أبرز مؤشرات أداء القطاع وأبرز ما تحقق فيه وتطوراته، ويوفر بيانات تساعد على فهم واقع الصناعة وفرص نموها، وتدعم التخطيط واتخاذ القرار.

وشملت المسارات الرئيسة للمنتدى البرنامج الثقافي، الذي يتضمن المؤتمر وورش العمل و«حديث الأفلام»، ومعرض الشركات والجهات المرتبطة بالقطاع، إلى جانب العروض السينمائية والأنشطة المصاحبة. وضمَّ البرنامج 20 جلسة وورشة عمل شارك فيها 40 متحدثًا ومدربًا، فيما شهد المنتدى توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها اتفاقية إيداع مجموعة الفنان عبد الله السدحان في الأرشيف الوطني للأفلام.

وجمع المنتدى قيادات الجهات الحكومية، ورؤساء الشركات والمؤسسات غير الربحية، والمنتجين والمخرجين وكتّاب السيناريو، ومزوّدي الخدمات الفنية والتقنية، والجهات الاستثمارية وصناديق التمويل والمؤسسات التعليمية، في منصة أعمال أتاحت التواصل وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون. وشملت المشاركة شركات الإنتاج والتوزيع والقطاعات المكملة والمساندة، بما يعكس تنوع المشاركين عبر سلسلة القيمة في صناعة الأفلام.

وناقش برنامج المؤتمر أبرز التوجهات المؤثرة في مستقبل الصناعة، إذ تناولت الجلسة الافتتاحية التكامل بين قطاعي الإعلام والأفلام وكيف يصنعان قصة نمو واحدة، فيما ناقشت بقية الجلسات دور القطاع غير الربحي، وتجارب نجاح الأفلام السعودية، والتوزيع والمنصات، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في صناعة الرسوم المتحركة، والتمويل والاستثمار، والتكامل بين مكونات القطاع، ومؤشرات نموه.

واشتمل مسار «حديث الأفلام» على جلسة بمشاركة 4 مختصين، تناولت تجارب الأفلام ذات الميزانيات المحدودة وفرص الإنتاج المستقل، إلى جانب عرض فيلم «هجرة»، ليجمع المسار بين النقاشات المهنية والاطلاع على التجارب السينمائية.

وقدَّم 11 متخصصًا عشر ورش عمل، بواقع 5 ورش يوميًّا، لإثراء معرفة المشاركين وصقل مهاراتهم في مراحل صناعة الأفلام. وتناولت الورش التصنيف العمري، وصناعة الفيلم القصير ومراحل الإنتاج وتجارب الأداء، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في السيناريو والمونتاج والرسوم المتحركة والموسيقى التصويرية، إلى جانب الإدخال المؤقت، وقراءة الأفلام السينمائية، وحقوق المؤلف.

وامتدت الأنشطة إلى مواقع متعددة في حي جاكس، وشملت عروضًا للأفلام القصيرة وفنون الفيديو، وجولات داخل استديوهات الإنتاج والتسجيل، وعرض الفيلم الوثائقي «خضراء بالأمس»، أعقبه لقاء حواري حول تحويل الأفلام الوثائقية إلى قصص حية.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اتفاقية إيداع مجموعة الفنان عبد الله السدحان في الأرشيف الوطني للأفلام، بتوقيع الممثل عبد الله السدحان وعبد الله العبد الله المدير العام للأرشيف الوطني للأفلام، وبحضور عبد الله بن ناصر القحطاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، كما وقّعت «قنوات للتوزيع» اتفاقية مع «منصة بوابة الأفلام المحلية» لتعزيز التكامل بين بيانات الأفلام والخبرة في التوزيع السينمائي، واتفاقية إطار تعاون مع «منصة ميم للفنون». ووقّعت «موشن فلمز» مذكرتَي تفاهم، الأولى مع «استديو بيوند» بعنوان من الخيال إلى الشاشة، والثانية مع «أكاديمية سين للتمثيل» بعنوان من التأهيل إلى الإنتاج. كما وقَّعت «فيلم لاب» اتفاقية مع سيني ويفز لتوزيع 3 أفلام سينمائية، وأخرى مع مدلول في مجال تصميم الهوية البصرية للأفلام.

ويأتي المنتدى ضمن جهود هيئة الأفلام لتمكين الصناعة السينمائية وتطويرها، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة المرتكزة على رؤية السعودية 2030.