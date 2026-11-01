الشباب يستأنف

فريق الشباب الأول لكرة القدم يستأنف تدريباته، الأحد، بعد الفوز الكبير على الأهلي 6ـ1، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الشباب)