الرئيسية / الصورة .. قصة

الشباب يستأنف

2026.11.01 | 06:29 pm
فريق الشباب الأول لكرة القدم يستأنف تدريباته، الأحد، بعد الفوز الكبير على الأهلي 6ـ1، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الشباب)
الشباب يستأنف

الشباب يستأنف

الشباب يستأنف

الشباب يستأنف

الشباب يستأنف

الشباب يستأنف