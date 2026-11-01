فيسينج: الاتحاد يتطوّر.. وعلي: ننتظر حضور جماهيرنا

أكد الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أنَّ «النمور» ما زالوا في فترة تطوُّر، ووصف العين الإماراتي بـ «الفريق القوي».

ويتواجه الفريقان، مساء الإثنين في جدة، ضمن رابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وصرّح فيسينج، خلال مؤتمر صحافي الأحد عن المباراة: «سنواجه فريقًا قويًّا في وقتٍ نسعى إلى الظهور بشخصيتنا، هم أقوياء للغاية، لكن لا ننسى أن فريقنا قوي كذلك، ما زلنا في فترة تطوّر، مشوارنا طويل هذا الموسم، ولدينا الكثير لنقدّمه».

وعاد المدرب الألماني إلى الخسارة 1ـ2 من شباب الأهلي الإماراتي، ضمن الجولة الآسيوية الثانية، وقال: «مررنا بظروف صعبة، لكن سنتعلم من الأخطاء، نعرف نقاط قوة وضعف العين، ودرسناه جيدًا». كما تطرّق إلى التعادل 1ـ1 مع أبها، الجمعة ضمن دوري روشن السعودي، وذكر أنَّ فريقه عانى من قلَّة التوفيق وارتكب خطأ في الدقائق الأخيرة فخسِر نقطتين.

وحول اختياراته في خط المقدّمة، أوضح: «أمتلك ثلاثة مهاجمين، جورج إيلينيخينا ويوسف النصيري وصالح الشهري، يدعمون بعضهم بعضًا ولديهم الروح، نوزِّع الأحمال بينهم، ومن الصعب أن يشارك نفس اللاعب كل ثلاثة أيام»، مؤكدًا تعديله التشكيل الأساسي على حسب الخصم، فيما لفت إلى امتلاك الشهري، الذي لا يشارك كثيرًا الموسم الجاري، تأثيرًا إيجابيًّا داخل غرفة الملابس.

وخلال المؤتمر ذاته، تطلّع مختار علي، لاعب وسط الاتحاد، إلى حضور الجماهير بكثافة أمام العين.

وقال: «تطلعات جماهيرنا كبيرة، ونريد أن نقدم الفوز لها، بإذن الله نشاهد حضورًا كبيرًا لها غدًا». وشدَّد: «متحمسون للمواجهة، ورغبتنا هي الانتصار وإسعاد المشجعين بالأداء والنتيجة».