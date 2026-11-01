طرابزون يعادل سلسلة الفوز الأطول.. وغياب إسهامات صلاح

عادل فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم، مساء الأحد، أطول سلسلة انتصاراتٍ له الموسم الماضي، عندما كسِب ضيفَه غازي عنتاب 2ـ0، ضمن الجولة الـ 10 من الدوري المحلّي، محققًا فوزه السابع على التوالي.

ورفع الفريق رصيده إلى 22 نقطة، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، ومواصلًا نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه الألماني توماس ريس، الذي تولّى المهمة قبل سبع مباريات.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن التسجيل أو صناعة الأهداف، للمباراة الثانية على التوالي، ولعِب المباراة كاملة. فيما جاءت الأهداف عبر المونتينيجري ستيفان سافيتش، قلب الدفاع، في الدقيقة 45+2، والألباني إرنست موتشي، صانع الألعاب، في الدقيقة 61.

ووصل طرابزون سبور إلى المحطة السابعة في سلسلة انتصاراته الحالية، التي شمِلَت مباراتين ضمن دوري المؤتمر الأوروبي وخمسًا في الدوري التركي الممتاز «سوبر ليج».

بذلك، عادل أطول سلسلة فوزٍ حققها الموسم الماضي، الذي شهِد تغلّبه على سبعة فرق، بين 22 فبراير و4 إبريل 2026. وتأهل الفريق، عبر ذلك الموسم، إلى تصفيات الدوري الأوروبي، بعدما أنهى الدوري المحلي في المركز الثالث.

وبقميص طرابزون سبور، لعِب صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي السابق، 15 مباراة، على مختلف أصعدة المنافسة، أحرز خلالها 10 أهداف وصنع خمسة، وهو ثاني هدافي الـ «سوبر ليج»، بعد النيجيريين فيكتور أوسيمين من غلطة سراي، وجيفت أوربان من آميد سبورتيف، اللذين أحرز كلٌ منهما تسعة أهداف.

ويتصدر غلطة سراي، برصيد 25 نقطة، جدول ترتيب المسابقة، يليه آميد سبورتيف بفارق نقطتين.