قبل باختاكور.. النصر يستحضر التراث الأوزبكي

نشر نادي النصر على منصة «إكس»، الأحد، «بوستر» بعنوان «النصر في أوزبكستان»، بالتزامن مع مواجهة فريقه الأول لكرة القدم أمام باختاكور الأوزبكي المقررة، الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، مستلهمًا ملامح التراث والثقافة المحلية في البلد الواقع وسط آسيا.

وجمع التصميم بين العمارة التاريخية والأزياء الشعبية الأوزبكية، إذ ظهر مجلس تقليدي تتوسطه سجادة مزخرفة وفواكه وإبريق شاي، في إشارة إلى ثقافة الضيافة في أوزبكستان.

وأبرزت اللوحة أفراد عائلة يرتدون القبعات التقليدية المطرزة، فيما تزينت ملابسهم بشالات تحمل ألوان النصر الصفراء والزرقاء، في مزج بين هوية النادي والطابع الشعبي المحلي.

وظهر في خلفية المشهد مبنى بقبة فيروزية وزخارف إسلامية، في إشارة إلى مجمع «بوي كاليان» التاريخي في مدينة بخارى، الذي يضم مسجد كاليان ومئذنته ومدرسة مير عرب، ويعد من أشهر المعالم التراثية في أوزبكستان.

وتضمنت التغريدة المنشورة عبارة ترجمتها «من الرياض إلى أوزبكستان، حبٌّ واحد»، ويأتي العمل ضمن المحتوى البصري الذي يواكب به النادي مبارياته الخارجية، عبر ربط هوية النصر بعناصر ثقافية من البلد المستضيف.