بهدف التطوير.. وزارة الرياضة وهيئة «العلا» توقعان مذكرة تفاهم

وقَّعت وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي في المحافظة، وتعزيز المبادرات المجتمعية، واستقطاب المستثمرين والرعاة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الرياضة في الرياض، بحضور أضواء العريفي، مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة، ممثلةً للوزارة، وعبير العقل، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، ممثلةً للهيئة.

وتتضمن المذكرة تنفيذ مبادرات مشتركة لتطوير القطاع الرياضي في العلا، ودعم الأنشطة الرياضية المجتمعية، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتشمل مجالات التعاون بحث آليات جذب المستثمرين والرعاة إلى القطاع الرياضي في المحافظة، وتطوير المرافق والبنية التحتية الرياضية، إضافة إلى التنسيق في تنفيذ الحملات الإعلامية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني.

ويمتد التعاون إلى تنمية الكوادر البشرية عبر البرامج التدريبية والدورات المتخصصة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الرياضي، وتعزيز فرص الاستثمار في المحافظة.

وتأتي المذكرة ضمن جهود الجانبين لتوسيع نطاق التعاون في المجالات الرياضية، وتنفيذ مبادرات تسهم في تنمية القطاع الرياضي بمحافظة العلا، ورفع جاذبيته الاستثمارية.