اليوم الأول.. 4 كؤوس سعودية في افتتاح الكأس الأولمبية

سيطرت الهجن السعودية على منافسات اليوم الأول من بطولة كأس الأولمبية السعودية للهجن 2026، التي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن على أرضية ميدان الجنادرية التاريخي في الرياض، وسط مشاركة قياسية بلغت 1228 مطية.

وتمكنت الهجن السعودية من انتزاع أربع كؤوس من أصل ست خُصصت للفترة المسائية، إلى جانب هيمنتها على أكثر من 60 في المئة من إجمالي أشواط اليوم الافتتاحي البالغة 46 شوطًا.

وتوّج محمد بن حماد البلوي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، أبطال الكؤوس في الفترة المسائية التي شهدت تنظيم 16 شوطًا بمشاركة 304 مطايا، وجاءت الحصيلة الإجمالية لليوم الأول بفوز السعودية بـ28 شوطًا، مقابل 12 للإمارات، وثلاثة لقطر، وشوطين لعُمان، وشوط واحد للبحرين.

وانتزعت الهجن السعودية صدارة أربعة أشواط كؤوس في الفترة المسائية، حيث خطفت المطية «غير» لمالكها محمد المحامض كأس «قعدان ـ مفتوح» في الشوط الثاني، وفازت المطية «دمعه» لمالكها عبد العزيز المري بكأس «بكار ـ عام» في الشوط الثالث. وفي أشواط الإنتاج، حققت المطية «الشبله» لمالكها حاشد النهدي كأس «بكار ـ عام» في الشوط الخامس، فيما ظفرت المطية «جايز» لمالكها جابر المري بكأس «قعدان ـ عام» في الشوط السادس.

وعلى مستوى المشاركات الخليجية، خطفت المطية «سيوف» لمالكها القطري عبيد السناري كأس الشوط الأول «بكار ـ مفتوح»، محققة أحد شوطي قطر في هذه الفترة، بينما حققت المطية «جلمود» لمالكها العُماني سعيد الهاشمي كأس الشوط الرابع «قعدان ـ عام».

وشهدت الفترة الصباحية تنظيم 30 شوطًا مخصصة لفئة «الحقايق» إنتاج محلي بمشاركة 924 مطية، فرض فيها الإنتاج السعودي سيطرة مطلقة بتحقيق المركز الأول في 21 شوطًا «ما يعادل 70 في المئة من الأشواط الصباحية»، مقابل سبعة أشواط للإمارات، وشوط واحد لكل من قطر وعُمان.

كما سجلت المطية «شاهين» لمالكها السعودي هايل الربيائي العنزي التوقيت الأفضل خلال الفترة الصباحية، بعد أن قطعت مسافة الأربعة كيلومترات في زمن قدره 6:11.270 دقائق.