رازفان: سنقاتل أمام الأهلي.. وبرشم: جاهزون

حث الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق السد القطري الأول لكرة القدم، لاعبيه على القتال أمام الأهلي خلال المواجهة المرتقبة بين الطرفين، الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال رازفان في المؤتمر الصحافي، الأحد: «مباراة الأهلي مهمة بالنسبة لنا، وأسعى إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة لأن تركيزنا وهدفنا واحد فقط وهو الفوز حتى نكمل مشوارنا في البطولة بقوة».

وأضاف مدرب السد: «أكثر ما نفكر فيه هو كيف نفوز على الأهلي للعودة مجددًا إلى المنافسة ومواصلة المشوار الآسيوي وهو أمر جعلنا نتطور من مباراة إلى أخرى فدائمًا ينصب تفكيرنا على المباريات المقبلة».

وعن نتائج السد في الدوري المحلي مقارنة بمشواره الآسيوي، أجاب المدرب الروماني: «لا فرق كبير بين مستوانا في الدوري المحلي والبطولة الآسيوية، لكن ضغط جدول المباريات أثر كثيرًا على مشوارنا القاري إضافة إلى عدم التوفيق في العديد من المواجهات».

وأكمل المدرب الروماني: «تنتظرنا خمس مواجهات في البطولة الآسيوية، وفرصتنا في التأهل لم تنته بعد وعلينا أن نتمسك بالأمل ونقاتل من أجل تحقيق هدفنا».

بدوره، وصف مشعل برشم حارس مرمى فريق السد مواجهة الأهلي بالصعبة: وقال: «نعرف جيدًا مدى أهمية تلك المواجهة وندرك أيضًا أن ترتيبنا في البطولة الآسيوية غير مرضٍ، لذلك ليس أمامنا سوى تحقيق الفوز الأول، وكل زملائي جاهزون لحصد نقاط المباراة الثلاث وتعديل المسار».

وتابع مشعل: «نعلم حجم التحديات التي تنظرنا، وخضنا مواجهات قوية خلال الفترة الماضية على المستويين المحلي والآسيوي، وسنواصل العمل بكل جدية من أجل تقديم الأفضل وإبراز إمكانياتنا وقدراتنا».